» مقتل 6 ألمان فى حادث دهس بإيطاليا

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ايطاليا

دهس

حادث دهس

لقي 6 سياح ألمان مصرعهم في حادث دهس وقع في بلدة شمال إيطاليا اليوم الأحد.

وقالت السلطات إن السياح الـ6 لقوا مصرعهم إثر قيام سيارة بدهسهم يشتبه في أن قائدها مخمور.

كما أن 11 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث بحسب متحدث باسم الشرطة.

وأشار إلى أن بعضهم أصيب بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح في بلدة لوتاجو في منطقة ساوث تيرول.

وقال إن سائق السيارة البالغ من العمر 27 عاما تبين بالاختبار أنه مخمور واعتقل للاشتباه في تسببه في القتل".

ولفت إلى أن جميع الضحايا شبان، كانوا يقفون على جانب الطريق في بلدة لوتاجو قبل أن تدهسهم سيارة المخمور.


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