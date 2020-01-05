سربت صورًا تسببت في طلاقها.. إعلامية شهيرة تقاضي دنيا بطمة

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محمد فضل- متابعات

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دنيا بطمة

مريم سعيد

يبدو أن قضية حساب فضائح المشاهير المعروف بـ"حمزة مون بيبي"، ستأخذ منحنًا جديدًا، بعد أن قررت الإعلامية مريم سعيد المذيعة السابقة بقناة "إم بي سي" مقاضاة الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، المتورطة في تسريب صور ومعلومات للحساب المذكور.

وقالت صحف محلية، إن  الإعلامية المغربية مريم سعيد تقدمت بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة مؤكدة الأخبار المنتشرة حول خسارة سعيد لوظيفتها بسبب بطمة، وعدم إتمامها زواجها قبل يوم واحد من حفل الزفاف، بسبب قيام بطمة بنشر صور فاضحة لها وتهديدها.

وبهذه الشكوى الرسمية من الإعلامية مريم سعيد فإن موقف بطمة وشقيقتها ابتسام القانوني ازداد صعوبة، خاصة أن بطمة ما زالت ممنوعة من السفر بشكل رسمي.

وبهذا الصدد اتهمت سارة شقيقة دنيا بطمة السيدة منى السابر طليقة محمد الترك ووالدة حلا الترك، بالوقوف وراء ضلوع اسم بطمة في هذه القضية كنوع من الانتقام منها لسرقتها زوجها، معلقة أنه لا ذنب لدنيا في مشاعر زوجها، وأن السابر تحاول الانتقام.

يُشار إلى أنه تم استدعاء دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام من أجل التحقيق معهما لأكثر من مرة في قضية ابتزاز مشاهير، بعد اكتشاف تورطهما بحساب حمزة مون بيبي الشهير عبر إنستجرام، والكشف عن قيامهما بتصوير عدد من الأشخاص بأوضاع جريئة في أماكن عامة ثم ابتزازهم وفضحهم في حال رفضوا الخضوع للابتزاز، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة في المغرب مؤخرًا، فيما نفت بطمة هذه الاتهامات وأكدت أنها تتعرض للمؤامرة بسبب شهرتها ونجوميتها، مؤكدة أن براءتها ستظهر قريبًا وسيتضح عدم تورطها بهذه القضية.


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