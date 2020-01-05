وضع اللمسات الأخيرة لحفل توزيع جوائز "الكاف"

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المصريون

حفل

كاف

أعلنت محافظة البحر الاحمر بكافة اجهزتها وجمعية المستثمرين ومجموعة بيك الباتروس حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للحدث الافريقي الرياضي الأبرز حفل " الكاف - بيك الباتروس للأفضل " في أفريقيا لعام 2019 والذي يقام مساء الثلاثاء 7 يناير بمنتجع بيك الباتروس سيتادل بمنطقة سهل حشيش في الغردقة .. وقد بدأ توافد الضيوف والمدعوين علي المدينة تمهيدا للمشاركة في الحفل

ويتنافس علي الجائزة الأهم بالحفل وهي أفضل لاعب أفريقي للعام 2019 كل من الثلاثي الأشهر بالقارة السمراء المصري محمد صلاح والسنغالي سادو ماني والجزائري رياض محرز  .. وهناك حالة من الترقب عالميا لمن يفوز بالجائزة نظرًا للعطاء الرياضي المهم للثلاثي قاريًا ودوليًا  .. بجانب عدة جوائز  اخري تتضمن أفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل لاعبة .. ويشهد الحفل الذي يقام لأول مرة بمصر حضورًا مكثفًا من اهم وأشهر الرياضيين في أفريقيا والعالم .. وقد وصل الي مدينة الغردقة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد للوقوف علي الاستعدادات النهائية للحفل بكافة تفاصيله .. وعقد احمد احمد عدة لقاءات كامل أبو علي لمراجعة تفاصيل الحفل .. وأكد احمد احمد ثقته في نجاح حفل الافضل بالغردقة بصورة غير مسبوقة .. وأشاد بالتجهيزات المتميزة للحفل والتعاون التام من كافة الجهات

وقد أنهت مجموعة بيك الباتروس التجهيزات الخارجية للخيمة والمسرح العائم الذي تم تجهيزهما علي البحر لاستضافة الحفل .. فيما يجري العمل علي قدم وساق للانتهاء من التجهيزات الداخلية .. وهناك تنسيق عالي المستوي مع المحافظة وإدارة مطار الغردقة والأجهزة الأمنية لوضع خطة استقبال ضيوف الحفل وسهولة الوصول لموقع الاحتفال واستقبال الضيوف به

وأكد رجل الاعمال والمستثمر السياحي كامل ابو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الاحمر و مالك مجموعة بيك الباتروس انه جاري وضع اللمسات الأخيرة للحفل الذي سيكون أسطوريا .. مؤكدًا أن كافة الجهات تبذل جهدًا كبيرًا وتعاونا وتنسيقا علي اعلي مستوي حتي يخرج الحفل بصورة رائعة ومشرفة تليق باسم مصر  .. موضحا الأهمية الكبري للحدث الذي يتابعه حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم ونحاول استغلاله للترويج للسياحة في البحر الاحمر وعرض امكانياتها السياحية الرائعة .. وإشار الي ان مسرح الحفل تمت إقامته علي مارينا منتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش ومن المنتظر ان يشهد الحفل عدة مفاجآت سواء في التجهيزات التي تم اعدادها علي أعلي مستوي تقني وفني او في الحضور خاصة من الشخصيات العالمية

وأكد كامل ابو علي ان نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق صامويل أيتو سوف يقوم بتقديم الحفل ومعه  المذيعة المغربية المشهورة فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين .. وأضاف ان الحفل سوف يتضمن فقرات ترفيهية أستعراضية وغنائية حيث تم إختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله  معربا عن امله في ان يعبر الحفل عن حضارة ورقي المصريين والأمن والأمان والاستقرار والتقدم الذي تشهده مصر حاليا علي كافة المستويات




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