ابنة قاسم سليماني تخاطب حسن نصرالله

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محمد فضل- متابعات

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قاسم سليماني

حسن نصرالله

ابنة

زينب

وجهت ابنة قائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني، تحية إلى زعيم حزب الله في لبنان حسن نصرالله، مناشدة إياه الثأر.

وقالت زينب سليماني، بحسب ما نقلت وكالة "يونيوز" اليوم الأحد: "سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي".

وأضافت: "ليعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القذر أنه بقتل أبي لن يمحو ذكره لقد أحيانا جميعا من جديد، وليعلم العالم أن شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا وسنطالب بحقه حتى النهاية".

?وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.


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