بالفيديو.. لحظة مقتل لص حاول سرقة فيلا "نانسي عجرم"

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زوج نانسي عجرم
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كشف مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لحظة مقتل لص حاول سرقة فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

وكشف فادي الهاشم، زوج "عجرم"، ما جرى في الواقعة التي انتهت بمقتل اللص، بعد اقتحام المنزل.

وقال إن اللص لحظة اقتحامه المنزل كان لا يحمل سلاحا في يديه، مشيرًا إلى أنه كان يحمل حذاء زوجته "نانسي".

وتابع أنه "عندما صعد السلم سمعنا صوتا، وعندما رأيته أمامي حملت الكرسي، ليبادر هو برفع السلاح في وجهي، وطلب مني أن أترك الكرسي على الأرض".

وأضاف: "طلب مني أن أدخل إلى الغرفة وأعطيه نقودا، فأعطيته ما يريد، وسألني عن مكان الذهب وإلا سيؤذيني، وفي هذه اللحظة جاء العاملون بالمنزل ورفع عليهم السلاح، وحينما ذهبت لإحضار سلاحي جاء أحدهم وقال لي إنه توجه إلى غرفة بناتي، وحينها جن جنوني ووددت أن أقتله".


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