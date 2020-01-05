  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مقتل 16 لاعب كرة قدم بسبب خلاف على ركلة جزاء

طقس بارد

طقس بارد يضرب البلاد لمدة 5 أيام

سليماني وبن لادن

اغتيال "سليماني" أهم من قتل "بن لادن"

وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات

أول تحرك إيراني رسمي ردًا على اغتيال "سليماني"

ابنة قاسم سليماني

ابنة قاسم سليماني تخاطب حسن نصرالله

محمد صلاح

شاهد.. والدة "صلاح" تخطف الأنظار في أول ظهور لها

المذيعة الراحلة نجوى قاسم

شاهد.. منجم توقع وفاة مذيعة العربية وقاسم سليماني قبلها بأيام

أرشيفية

لقاء مصور يوقع برئيس "الضرائب" متلبسًا برشوة

سليماني

رسالة للسعودية كانت بحوزة "سليماني" أثناء مقتله

مريام فارس

مريام فارس: "بن سلمان" حقق حلمي

الأرصاد تحذر..

طقس بارد يضرب البلاد لمدة 5 أيام

آخر الأخبار

طقس بارد
طقس بارد
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

#

درجة الحرارة صفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

أمطار وبرد يصل للصقيع.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

#

ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

الجو

أحوال الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتبدأ هذه الأجواء غدًا الاثنين، وحتى الجمعة الموافق 10 يناير 2020، بحس بيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد.

وذكر البيان أن البلاد ستشهد نشاطًا كبيرًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق الصحراوية والمكشوفة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدي لحدوث اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، نافية غرق القاهرة بالأمطار.

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد؛ لتكون متوسطة الشدة على مناطق الوجه البحري يوم الثلاثاء وتمتد للأربعاء، حيث تصل إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض شديد في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء؛ لتكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، والطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء شمال الصعيد .

وعن طقس القاهرة الكبرى، من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، ما يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد الإحساس بالبرودة، والفرص مهيأة لسقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة إلى متوسطة، اعتبارًا من الأربعاء .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة أن تسود الأواء في الأيام الخمسة كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى من 15 إلى 16، والصغرى من 8 إلى 9 .

- السواحل الشمالية: العظمى من 14 إلى 15، والصغرى من 9 إلى 10 .

- شمال الصعيد: العظمى من 15 إلى 16، والصغرى من 5 إلى 6 .

- جنوب الصعيد: العظمى من 18 إلى 19، والصغرى من 7 إلى 8 .

- جنوب سيناء: العظمى من 18 إلى 19، والصغرى من 12 إلى 14 .

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

مَن المسئول عن الفكر الدموى فى العالم الإسلامى؟

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بدلاء ليفربول يتأهلون إلى دور الـ32 بكأس إنجلترا
» صادم.. وفاة رئيس شركة أثناء تقديمه نصائح لـ"طول العمر"
» بعد «صلاح».. «الحضري» يعتذر عن حضور حفل «الكاف»
» في الكاتدرائية.. «مدبولي» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
» «زيزو» يخطف فوزًا قاتلًا للزمالك أمام طنطا
» بث مباشر.. مباراة الأهلي وإف سي مصر
» مقتل 6 ألمان فى حادث دهس بإيطاليا
» مريام فارس: "بن سلمان" حقق حلمي
» «المسماري» يوجه رسالة عاجلة لتركيا
» إيران توجه ضربة قوية لأمريكا
» المقاولون العرب يتعادل إيجابيًا مع المقاصة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية