طقس بارد يضرب البلاد لمدة 5 أيام

05 يناير 2020 - 07:50 م

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتبدأ هذه الأجواء غدًا الاثنين، وحتى الجمعة الموافق 10 يناير 2020، بحس بيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد.

وذكر البيان أن البلاد ستشهد نشاطًا كبيرًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق الصحراوية والمكشوفة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدي لحدوث اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، نافية غرق القاهرة بالأمطار.

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد؛ لتكون متوسطة الشدة على مناطق الوجه البحري يوم الثلاثاء وتمتد للأربعاء، حيث تصل إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض شديد في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء؛ لتكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، والطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء شمال الصعيد .

وعن طقس القاهرة الكبرى، من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، ما يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد الإحساس بالبرودة، والفرص مهيأة لسقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة إلى متوسطة، اعتبارًا من الأربعاء .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة أن تسود الأواء في الأيام الخمسة كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى من 15 إلى 16، والصغرى من 8 إلى 9 .

- السواحل الشمالية: العظمى من 14 إلى 15، والصغرى من 9 إلى 10 .

- شمال الصعيد: العظمى من 15 إلى 16، والصغرى من 5 إلى 6 .

- جنوب الصعيد: العظمى من 18 إلى 19، والصغرى من 7 إلى 8 .

- جنوب سيناء: العظمى من 18 إلى 19، والصغرى من 12 إلى 14 .