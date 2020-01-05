» في الكاتدرائية.. «مدبولي» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

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حسن علام- متابعات

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رئيس الوزراء

البابا تواضرس

مدبولى

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، خلال زيارته مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال رئيس الوزراء: "أهنئكم وجميع الأخوة الأقباط بهذه المناسبة، وأدعو الله عز وجل أن يُعيدها على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام".
من جانبه، توجه البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على حضوره للتهنئة، متمنيا له ولحكومته التوفيق، مشيدا بما يقوم به رئيس الوزراء من متابعة دءوبة لكل المشروعات في المواقع المختلفة، هذه هي "الإدارة من المواقع"، داعيا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح المواطن المصري.


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