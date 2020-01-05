» بعد «صلاح».. «الحضري» يعتذر عن حضور حفل «الكاف»

05 يناير 2020 - 08:04 م

اعتذر الأسطورة عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عن حضور حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وكان تلقى الحضري، حارس مرمى قطبي الكرة المصرية السابق، دعوة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمشاركة في مباراة الأساطير تحت سفح الأهرامات، وحضور مراسم حفل توزيع جوائز الكاف لعام 2019.

وجاء اعتذار الحضري عن حضور حفل جوائز الكاف، والمشاركة في مباراة الأساطير، بسبب تواجده خارج البلاد لقضاء فترة معايشة.

ويجتمع غدا الإثنين تحت سفح الأهرامات عدد من نجوم العالم فى كرة القدم، من أجل إقامة مباراة خيرية تضم ضيوف حفل جوائز الأفضل فى القارة السمراء لعام 2019، والذى سيعقد بسهل حشيش فى الغردقة الثلاثاء المقبل، ويقام الحفل فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمنطقة آثار الهرم، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم فى العالم، يصل عددهم حسب تأكيد الحجز لـ 400 شخصية عالمية

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، وضمت كلاً من: محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل أفريقيا.