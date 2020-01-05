» صادم.. وفاة رئيس شركة أثناء تقديمه نصائح لـ"طول العمر"

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الصين

محاضرة

وفاة

رئيس شركة

طول العمر

أصابه موت الفجأة أثناء محاضرة له لتقديم نصائح من أجل "طول العمر".. نعم هذا ما حدث بالفعل حيث سقط رئيس شركة منتجات صحية بالصين، ميتًا أمام الناس في مؤتمر إثر نوبة قلبية أثناء تقديمه نصائح حول طول العمر.

وتظهر لقطات له وهو يسقط على المسرح أثناء إلقائه كلمة، وقال موظفو الشركة الصحية، إن تشن كان يحضر حدثًا ترويجيًا للشركة في 17 نوفمبر في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان، عندما أصيب بنوبة قلبية.

وكان تشن بيوين (65 عامًا)، رئيس شركة تبيع منتجات الأدوية الصينية التقليدية، انهار أمام الجمهور في مشهد صادم، خلال حدث في جنوب الصين، حسبما ذكرت تقارير محلية.


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