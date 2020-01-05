الجندي: يجب أن نكون جميعًا شيوح السلطان

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حسن علام- متابعات

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خالد الجندي

لعلهم يفقهون

شيخ السلطان

عبر الشيخ خالد الجندي، عن سعادته بإطلاق البعض عليه «شيخ السلطان»، مؤكدًا أنه ليس عيبًا أن يكون كذلك.

وقال «الجندي»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، إن «لقب شيخ النظام شرف له»، مضيفًا أن «المراد بآية «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم» ليس المراد به الرئيس أو أي مسئول إنما المراد به القانون».


وأكد أن القانون هو الذي يجب أن يحترمه الجميع والذي أتى من عند الله، مشددًا على ضرورة أن يكون معظم الشيوخ شيوخ نظام.


وبيّن "الجندي" أن النظام هو الانضباط وهو ضد الفوضى بكل تأكيد، مشيرًا إلى جملة ابن تيمية "ظلم عام خيرٌ من فوضى ساعة"، منوهًا بأن الدول التي حدث بها اضطراب ذاق شعبها المرار والقسوة وتشردوا في العالم كله.




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