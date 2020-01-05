الدولار يرتفع والذهب يستقر.. نشرة الأحد الاقتصادية

05 يناير 2020 - 09:52 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من البنوك في ختام التعاملات، بالمقارنة بأسعار التعاملات الصباحية.

في البنك التجاري الدولي ارتفع الدولار بمقدار قرش مسجلًا 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع .

كذلك شهد ارتفاعًا بمقدار قرش واحد في بنك قناة السويس، عندما بلغ السعر 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع .

أما البنك الأهلي المصري، فظل السعر ثابتًا عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

في مصرف أبو ظبي الإسلامي ظل السعر ثابتًا عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع .

أما فى بنك القاهرة ظل ثابتًا عند 15.98 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

كذلك استقر في بنك مصر عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

ثانيًا الذهب

أما أسعار الذهب فشهدت استقرارًا أثناء التعاملات اليوم، مقارنة بأسعار أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 592.2 جنيهًا.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا فسجل 691 جنيهًا.

بينما بلغ سعر عيار 24 بنحو 789.7 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بنحو 5528 جنيها.