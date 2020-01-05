حادث سير يودي بحياة 8 مصريين في الرياض

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لقي 8 مصريين من أسرة واحدة، مصرعهم الأحد، في حادث سيارة بالعاصمة السعودية الرياض.
وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن الحادث وقع بطريق الرياض القصيم، دون تفاصيل حول طبيعته.
وأسفر الحادث عن مصرع أسرة مصرية، تعود إلى محافظة الغربية (شمالي مصر)، وأفرادها عامل مصري بالسعودية، ووالدته و6 أبناء.
وأجرت أجهزة الأمن السعودية معاينة لموقع الحادث لمعرفة ملابساته، وفق المصدر السابق.
بدورها، أنهت السفارة المصرية بالرياض أوراق دفن الضحايا في الأراضي السعودية، ومتابعة التحقيقات في الحادث، وإنهاء المستحقات الخاصة برب الأسرة مع مكان عمله.
وقبل نحو أسبوع شهد الطريق ذاته، حادث مروع حصد أروح 8 أشخاص من عائلة سورية واحدة، وفق إعلام محلي. -

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