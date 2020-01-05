  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السفارة الأمريكية في العراق

العراق.. استهداف السفارة الأمريكية بـ5 صواريخ

حادث سير

حادث سير يودي بحياة 8 مصريين في الرياض

الدولار والذهب

الدولار يرتفع والذهب يستقر.. نشرة الأحد الاقتصادية

أردوغان والسراج

"أردوغان" يفجر مفاجأة عن توجه قواته إلى ليبيا

جانب من الأحداث

شاهد.. متظاهرون يحرقون مقر الحشد الشعبي في العراق

أرشيفية

إطلاق 3 صواريخ «زلزال» على السعودية

أرشيفية

مقتل 16 لاعب كرة قدم بسبب خلاف على ركلة جزاء

محمد صلاح

شاهد.. والدة "صلاح" تخطف الأنظار في أول ظهور لها

طقس بارد

طقس بارد يضرب البلاد لمدة 5 أيام

سليماني وبن لادن

اغتيال "سليماني" أهم من قتل "بن لادن"

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الألماني

عرب وعالم

ظريف
ظريف
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الخارجية الإيرانية: إيران لا تريد الحرب

#

إيران ترد على أمريكا

#

هجوم إيراني حاد ومفاجئ على الكويت

#

الأردن يستدعي ممثل إسرائيل على أراضيه

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، القائم بالأعمال الألماني في طهران على خلفية تصريحات من برلين اعتبرتها طهران "داعمة" للهجوم الأمريكي الذي أودى بحياة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.
وأبلغ مسؤول في الخارجية الإيرانية الدبلوماسي الألماني بأن هذه التصريحات "غير مدروسة وواهية ومخربة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وعد المسؤول التصريحات الألمانية في هذا الخصوص "مواقف أحادية ومرفوضة تتعارض وأسس التعاون التقليدي بين البلدين وأيضا الاستقرار والأمن في المنطقة".
كانت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قالت، خلال مؤتمر صحفي، إن الاستهداف الأمريكي لسليماني "جاء كرد فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية التي تتحمل مسؤوليتها إيران.. وأُذَكِّر هنا بالهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز ومنشآت النفط السعودية".
واعتبرت ديمر أن "الصراعات الإقليمية لا يمكن حلها إلا عبر الطرق الدبلوماسية فقط، ونحن نتبادل الرأي في هذا الشأن مع حلفائنا".
وأضافت: "نتابع أيضا بقلق بالغ أنشطة إيران في المنطقة. نقف أمام تصعيد خطير"، مضيفة أن ألمانيا ستعمل على نزع فتيل التوتر.
وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد؛ ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. منجم توقع وفاة مذيعة العربية وقاسم سليماني قبلها بأيام
» إيران تعلق جميع تعهداتها ضمن الاتفاق النووي
» الكويت تكشف حقيقة استخدام أراضيها في قتل "سليماني"
» الأهلي يتخطى إف سي مصر بثلاثية
» «أوناجم»: هدفي أمام طنطا نقطة تحول في مسيرتي
» بريطانيا تدخل على خط أزمة اغتيال «سليماني»
» أول تحرك إيراني رسمي ردًا على اغتيال "سليماني"
» أحدث خدمات مركز الأزهر في العام الجديد
» بدلاء ليفربول يتأهلون إلى دور الـ32 بكأس إنجلترا
» صادم.. وفاة رئيس شركة أثناء تقديمه نصائح لـ"طول العمر"
» بعد «صلاح».. «الحضري» يعتذر عن حضور حفل «الكاف»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية