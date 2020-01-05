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الرئيس العراقي يحث روحاني على ضبط النفس بعد مقتل سليماني

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الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح
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حث الرئيس العراقي برهم صالح نظيره الإيراني حسن روحاني، الأحد، على ضبط النفس لإبعاد شبح الحرب عن المنطقة على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني بغارة جوية أمريكية.
جاء ذلك في اتصال أجراه صالح مع روحاني لتقديم التعازي بمقتل سليماني، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية تلقت "الأناضول" نسخة منه.
وقال البيان إنه "تم استعراض العلاقات الثنائية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين وشعوب المنطقة، والتأكيد على الروابط التأريخية بين البلدين ومصالحهما المستدامة".
ونقل البيان عن صالح تأكيده، "ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة لتدارك الأزمات الحالية، وحماية أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها وإبعاد شبح الحروب والعنف عنها".
من جانبه، شكر روحاني، حسب البيان، "رئيس الجمهورية على تعازيه"، مؤكدا "حرص إيران على إدامة أواصر العلاقات الثنائية مع العراق وتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، وبما يعزز السلم والأمن في المنطقة والعالم".
وقتل سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد؛ ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ"انتهاكها سيادة العراق".وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. -

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