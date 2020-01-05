مدير أعمال نانسى عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

05 يناير 2020 - 11:00 م

كشف جيجي لامارا مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عن حالتها بعد تعرض منزلها لمحاولة سرقة، انتهت بقيام زوجها بقتل السارق، مشيرا إلى أن نانسي عجرم بخير.



وأضاف لامارا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إصابة الفنانة اللبنانية طفيفة جراء تهشيم الزجاج على إثر إطلاق النار.

