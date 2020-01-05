مدير أعمال نانسى عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

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كشف جيجي لامارا مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عن حالتها بعد تعرض منزلها لمحاولة سرقة، انتهت بقيام زوجها بقتل السارق، مشيرا إلى أن نانسي عجرم بخير.
وأضاف لامارا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إصابة الفنانة اللبنانية طفيفة جراء تهشيم الزجاج على إثر إطلاق النار.
ووجه مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم التحية للإعلام المصري لمحاولته الاطمئنان على المطربة اللبنانية، ومعتذرا له لأنه لم يستطيع الرد عليه لأنهم كانوا في أحد مركز الشرطة، مشيرا إلى أن المصريين يغيرون على نانسي عجرم وكل العرب.

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