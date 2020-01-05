» مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل اقتحام منزلها

05 يناير 2020 - 11:40 م

كشف جيجى لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، تفاصيل اقتحام لص لمنزلها، وتعامل زوجها معه وإطلاق النيران عليه التي أدت إلى وفاة السارق في الحال.



وقال لامارا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع على قناة «on e»، اليوم الأحد، إن شخصا كان مختبئًا في «الشرفة»، وبعد رحيل الضيوف التي كانت موجودة بالفيلا قرر اقتحام الغرفة، وهدد الفنانة وزوجها وطلب منهما إعطاءه كل ما يملكون من أموال وذهب بالفيلا، مضيفا أن زوجها قرر إعطاءه الأموال والذهب ولكنه هرب إلى غرفة الأطفال ما استدعى التعامل معه وأطلق عليه النيران التي أودت بحياته في الحال.



وقدم جيجى لمار الشكر للإعلام المصري على مساندته للفنانة نانسى عجرم، مضيفا أن هناك إجراءات قانونية حيال الواقعة.



وكانت القاضية اللبنانية غادة عون أمرت بالتحقيق مع الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله السوري محمد حسن الموسى، اللص الذي حاول اقتحام المنزل الخاص بهما في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وتبادل الطرفان إطلاق النار حتى قُتل اللص.



يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض فجر اليوم الأحد، لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم واجه السارق الذي كان يحمل سلاحًا، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق، وكان اللص قد تمكن من تخطي نظام الأمن في فيلا "نيو سهيلة كسروان" ويحمل الجنسية السورية، ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد 1989.

