باكستان: لن نسمح باستخدام أراضينا في حرب ضد بلد آخر

06 يناير 2020 - 12:20 ص

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الأحد، إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها في الحرب على أي بلد آخر.



جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها قريشي مع نظرائه من تركيا والسعودية والإمارات؛ حيث تم بحث ارتفاع التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية القصف الأمريكي الذي أودى بحياة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، حسب بيان للخارجية الباكستانية.

وأعرب قريشي لنظرائه عن قلق باكستان من التوترات الأخيرة بالمنطقة، التي تصاعدت مع مقتل سليماني.

وأكد لهم على ضرورة منع أي مواجهات محتملة بالمنطقة وتخفيض التوتر بها.

وأردف: "الأراضي الباكستانية لن تُستخدم في الحرب على أي بلد. باكستان تقف بجانب السلام".

وأعلن استعداد إسلام أباد للعب دورها فيما يخص حماية سلام واستقرار المنطقة.

وفي السياق، شدّد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، آصف غفور، على أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها في شن حرب على إيران.

وأضاف غفور، في حوار مع قناة "ARY" الإخبارية المحلية، أن "باكستان لن تكون جزءا في أي حرب قد تندلع بين الولايات المتحدة وإيران".

