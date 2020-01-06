  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:04 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أديب

"أديب" يوجه رسالة هامة لوزير الدولة للإعلام

سد النهضة

وزير الري الأسبق يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

تحرش جماعي

فتاة واقعة التحرش بالمنصورة تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها

نانسي عجرم

مدير أعمال نانسى عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

السفارة الأمريكية في العراق

العراق.. استهداف السفارة الأمريكية بـ5 صواريخ

حادث سير

حادث سير يودي بحياة 8 مصريين في الرياض

الدولار والذهب

الدولار يرتفع والذهب يستقر.. نشرة الأحد الاقتصادية

أردوغان والسراج

"أردوغان" يفجر مفاجأة عن توجه قواته إلى ليبيا

جانب من الأحداث

شاهد.. متظاهرون يحرقون مقر الحشد الشعبي في العراق

أرشيفية

مقتل 16 لاعب كرة قدم بسبب خلاف على ركلة جزاء

السودان.. إطلاق سراح 4 من ضباط مجلس قيادة انقلاب 1989‎

عرب وعالم

السودان
السودان
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"مدبولي" يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو

#

البرهان يؤكد ضرورة رفع السودان من قائمة الإرهاب

#

السودان.. حركة مسلحة تطالب الحكومة بإطلاق سراح 38 من عناصرها

#

ترامب يبرئ أردوغان من إطلاق سراح«الدواعش» بسوريا

أطلقت السلطات السودانية، الأحد، سراح 4 من ضباط مجلس قيادة الانقلاب الذي نفذه الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، عام 1989.
جاء ذلك في بيان صادر عن معز حضره، المتحدث باسم هيئة الاتهام ضد منفذي انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال حضره، إن "لجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو، أصدرت الأحد، قرارا يقضي بإطلاق سراح كل من سليمان أحمد سليمان، والتيجاني آدم الطاهر، ومحمد نايل ايدام، وفيصل علي مختار، بالضمانة العادية" (ضمان محل إقامتهم).
وأشار إلى أن الاتهام سيظل موجها إلى الضباط الأربعة إلى حين انعقاد المحكمة للنظر في القضية.
والضباط الأربعة كانوا ضمن مجلس قيادة "ثورة الإنقاذ الوطني" الذي ضم 15 ضابطا، هو من استلم السلطة برئاسة عمر البشير، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الأخير في 30 يونيو 1989، على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/ آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989".
وأُودع البشير، سجن "كوبر"، شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "أديب" عن اقتحام منزل نانسي عجرم
» بريطانيا: سليماني كان يهدد مصالحنا ولن نأسف عن قتله
» ترامب يهدد إيران حيال هذا الأمر الخطير
» مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل اقتحام منزلها
» شاهد.. منجم توقع وفاة مذيعة العربية وقاسم سليماني قبلها بأيام
» إيران تعلق جميع تعهداتها ضمن الاتفاق النووي
» الكويت تكشف حقيقة استخدام أراضيها في قتل "سليماني"
» الأهلي يتخطى إف سي مصر بثلاثية
» اغتيال "سليماني" أهم من قتل "بن لادن"
» شاهد.. والدة "صلاح" تخطف الأنظار في أول ظهور لها
» بريطانيا تدخل على خط أزمة اغتيال «سليماني»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية