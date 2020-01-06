» هذا ما قاله "أديب" عن اقتحام منزل نانسي عجرم

علق الإعلامي عمرو أديب، على اقتحام لص منزل نانسي عجرم بغرض السرقة، مشيرا إلى أنه حادث غريب، ومرعب.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عن الحادث، يدل على أن حرس الفيلا لم يبذلوا مجهودا في مواجهة اللص، مضيفا: "زوج المطربة نانسي عجرم جن جنونه لما وجد أن اللص داخل على غرفة بناته".

