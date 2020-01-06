» فايلر: هذا موقفي النهائي من الرحيل عن تدريب الأهلي

06 يناير 2020 - 07:30 ص

تواصل رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - مع سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - وطلب منه توصيل رسالة إلى إدارة الأهلي بشأن رحيله عن الفريق .



وطلب فايلر من عبد الحفيظ إبلاغ إدارة الأهلي أنه مستمر مع الفريق لحين نهاية عقده وأنه سعيد في مهمته الحالية ويريد تحقيق طموحات وأحلام جماهير النادي الأهلي .



وتابع: لم أتلق أي عروض من منتخب غانا لتدريبه .. وحاليا أركز مع الفريق لحصد الدوري وبطولة أفريقيا.



وكانت تقارير تحدثت عن إمكانية تدريب فايلر لمنتخب غانا.



