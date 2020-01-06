» 8 معلومات لا تعرفها عن زوج نانسي عجرم بعد ارتكابه جريمة قتل

06 يناير 2020 - 08:33 ص

ألقت السلطات اللبنانية القبض على الدكتور فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم - بعد قيامه بقتل لص اقتحم منزله وأراد السطو على محتوياته.



وفيما يلي بعض المعلومات عن "الهاشم" :



- طبيب أسنان لبناني من مواليد عام 1969



- اشتهر بأنه طبيب الفنانين في لبنان



- عام 2005 تعرف على نانسي عجرم ونشأت بينهما قصة حب كللاها بالزواج المدني في قبرص .



- سبب الزواج المدني بين الاثنين أنهما ينتميان لطائفتين مختلفتين ، حيث تنتمي نانسي لطائفة الروم بينما ينتمي زوجها للطائفة المارونية .



- لديهما 3 بنات هن إيلا وميلا وليا



- فارق السن بينه وبين نانسي عجرم 14 سنة



- لا يحب الظهور الإعلامي رغم نشر نانسي للعديد من الصور التي تجمعه بها



- قتل شخصا سوري الجنسية أمس بعد اقتحام فيلته ومحاولة الاعتداء على أسرته.



