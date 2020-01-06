» صدفة تنقذ فنانة شهيرة من ميتة بشعة

06 يناير 2020 - 08:42 ص

تدخلت العناية الإلهية وأنقذت الفنانة نادية سلامة من ميتة مروعة بعد حدوث انفجار ضخم في شقتها بمنطقة دريم لاند بالسادس من أكتوبر.



وكانت نادية في الطريق لشقتها .. ثم نزلت من الشقة لأنها نسيت بعض المتعلقات في سيارتها ، وفي أثناء التواجد بالسيارة فوجئت بانفجار شديد في الشقة .



وحاولت نادية إحضار بعض المتعلقات من منزلها لتصاب باختناق ويتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



وبينت التحريات أن ماسا كهربائيا اندلع بالمدفأة ، مما تسبب في حريق ضخم التهم كل محتويات الشقة.



