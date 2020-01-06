  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

" الكونجرس" يصوت على وقف العمليات العسكرية بإيران

فتاة المنصورة

والد فتاة المنصور يقلب عليها الطاولة: بنتي غلطانة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

أردوغان

كاتب سعودي يحرج أردوغان بعد هجومه على السعودية

محمد صلاح

كشف علاقة أسرة محمد صلاح بامتناعه عن حضور حفل "الكاف"

ضاحي خلفان

نبوءة مثيرة من خلفان بشأن أردوغان: خلال سنتين يحدث هذا الأمر

فايلر

الأهلي يصدم فايلر ويرفض تنفيذ طلبه .. وهكذا علق على القرار

رضا عبد العال

رضا عبد العال يحرج مرتضى: أنت السبب في اللي بيحصل للزمالك

أديب

"أديب" يوجه رسالة هامة لوزير الدولة للإعلام

سد النهضة

وزير الري الأسبق يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 6 يناير في المعاملات الصباحية حالة من الاستقرار حيث سجل 16.04 جنيه.

وسجل في البنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09جنيه.

كما سجل في بنك  قناة السويس 16.01 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.10 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.97 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.07 جنيه.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثل مصري يحصد جائزة عالمية في الكوميديا .. تعرف عليه
» " الشخير".. ينذر بالإصابة بهذه الأمراض.. احذر
» صدفة تنقذ فنانة شهيرة من ميتة بشعة
» 8 معلومات لا تعرفها عن زوج نانسي عجرم بعد ارتكابه جريمة قتل
» فايلر: هذا موقفي النهائي من الرحيل عن تدريب الأهلي
» شوبير: الآن فهمت السبب الحقيقي لفوز الأهلي في كل مبارياته
» رضا عبد العال لقائد الزمالك: غور في داهية
» هذا ما قاله "أديب" عن اقتحام منزل نانسي عجرم
» بريطانيا: سليماني كان يهدد مصالحنا ولن نأسف عن قتله
» ترامب يهدد إيران حيال هذا الأمر الخطير
» مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل اقتحام منزلها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية