» ممثل مصري يحصد جائزة عالمية في الكوميديا .. تعرف عليه

06 يناير 2020 - 09:40 ص

حصد الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف جائزة "جولدن جلوب" عن أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي.

وعن فوزه قال"يوسف" وهو يتسلم الجائزة : "لقد قدمنا عرضا محددا للغاية عن عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي، لافتا إلي أنه يود أن يوجه الشكر إلى كل من شارك في العرض ومنتجينه وعائلته ولافتا إلي أن والدته لها جذور من "مايكل دوجلاس"، مضيفا أن المصريين يحبون" دوجلاس" جدا.

جدير بالذكر أن توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020 هي الدورة الـ 77 منها، والتي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية والتي ينتظرها مشاهير العالم سنويا، ويقام قبل شهر واحد من حفل توزيع الأوسكار.



