برلماني: متابعة المصانع المتعثرة تساهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام

06 يناير 2020 - 09:47 ص

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التى تتخذ ولا تنفذ.

وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمر إيجابى ، وبالتالى فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكى تقوم بدورها فى متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الانتاج ، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزى لكى يتابعها ، بالإضافة إلى متابعة باقى المصانع لكى تدخل للإنتاج.

وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن تشكيل هذه اللجنة سيؤدى إلى تشجيع أصحاب المصانع القادرين على التحول للإنتاج لكى يستفيدوا من مبادرة البنك المركزى لتدوير عجلة الانتاج ، مؤكدا أن البنك المركزى قدم مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة وبقيمة 50 مليار جنيه للسياحة وبقيمة 50 مليار جنيه للتطوير العقارى.

وتابع:مشكلة المصانع المتعثرة قائمة منذ عام 2011 ، حيث تم إغلاق هذه المصانع نتيجة لكثرة المطالب الفئوية وإرتفاع أسعار الطاقة وتعثر أصحاب المصانع فى دفع ما عليهم من ديون مستحقة لدى البنوك ، الأمر الذى أدى لتقلص منتجات هذه المصانع ، مما جعلنا نستوردها من الخارج.

وأكد أن الاف الشباب كان يعمل فى هذه المصانع ، وكان يمثل مصدر دخل لأسرهم ، إلا أنه أصبح بعد ذلك مصدر عبء على أسرهم بعد إغلاق هذه المصانع وإرتفاع الأسعار.