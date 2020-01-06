  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

" الكونجرس" يصوت على وقف العمليات العسكرية بإيران

فتاة المنصورة

والد فتاة المنصور يقلب عليها الطاولة: بنتي غلطانة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

أردوغان

كاتب سعودي يحرج أردوغان بعد هجومه على السعودية

محمد صلاح

كشف علاقة أسرة محمد صلاح بامتناعه عن حضور حفل "الكاف"

ضاحي خلفان

نبوءة مثيرة من خلفان بشأن أردوغان: خلال سنتين يحدث هذا الأمر

فايلر

الأهلي يصدم فايلر ويرفض تنفيذ طلبه .. وهكذا علق على القرار

رضا عبد العال

رضا عبد العال يحرج مرتضى: أنت السبب في اللي بيحصل للزمالك

أديب

"أديب" يوجه رسالة هامة لوزير الدولة للإعلام

سد النهضة

وزير الري الأسبق يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

برلماني: متابعة المصانع المتعثرة تساهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام

آخر الأخبار

النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
Advertisements

متابعات- سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

أسبوع الانتحار.. صيحات تحذير لوقف مسلسل إزهاق الأرواح

#

بعد اشتعال المظاهرات بالعراق.. الجيش يتدخل

#

20 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

#

روسيا تقترح إنشاء "تحالف أمني" لإزالة التوتر بالخليج

البرلمان

اللجنة الاقتصادية

المصانع المتعثرة

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التى تتخذ ولا تنفذ.

وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه  اللجنة يعتبر أمر إيجابى ، وبالتالى فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكى تقوم بدورها فى متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الانتاج ، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزى لكى يتابعها ، بالإضافة إلى متابعة باقى المصانع لكى تدخل للإنتاج.

وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن تشكيل هذه اللجنة سيؤدى إلى تشجيع أصحاب المصانع القادرين على التحول للإنتاج لكى يستفيدوا من مبادرة البنك المركزى لتدوير عجلة الانتاج ، مؤكدا أن البنك المركزى قدم مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة وبقيمة 50 مليار جنيه للسياحة وبقيمة 50 مليار جنيه للتطوير العقارى.

وتابع:مشكلة المصانع المتعثرة قائمة منذ عام 2011 ، حيث تم إغلاق هذه المصانع نتيجة لكثرة المطالب الفئوية وإرتفاع أسعار الطاقة وتعثر أصحاب المصانع فى دفع ما عليهم من ديون مستحقة لدى البنوك ، الأمر الذى أدى لتقلص منتجات هذه المصانع ، مما جعلنا نستوردها من الخارج.

وأكد أن الاف الشباب كان يعمل فى هذه المصانع ، وكان يمثل مصدر دخل لأسرهم ، إلا أنه أصبح بعد ذلك مصدر عبء على أسرهم بعد إغلاق هذه المصانع وإرتفاع الأسعار.

 


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثل مصري يحصد جائزة عالمية في الكوميديا .. تعرف عليه
» " الشخير".. ينذر بالإصابة بهذه الأمراض.. احذر
» صدفة تنقذ فنانة شهيرة من ميتة بشعة
» 8 معلومات لا تعرفها عن زوج نانسي عجرم بعد ارتكابه جريمة قتل
» فايلر: هذا موقفي النهائي من الرحيل عن تدريب الأهلي
» شوبير: الآن فهمت السبب الحقيقي لفوز الأهلي في كل مبارياته
» رضا عبد العال لقائد الزمالك: غور في داهية
» هذا ما قاله "أديب" عن اقتحام منزل نانسي عجرم
» بريطانيا: سليماني كان يهدد مصالحنا ولن نأسف عن قتله
» ترامب يهدد إيران حيال هذا الأمر الخطير
» مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل اقتحام منزلها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية