"شرفك في خطر".. الجندي يحسم الجدل بشأن الزواج العرفي

06 يناير 2020 - 10:46 ص





أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الزواج العرفي يعرض الشرف للخطر، قائلاً: "الزواج العرفي يعرض شرف الفتاة للخطر، وهذا غير جائز شرعًا".



وأضاف"الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن الزواج العرفي باطل، وفاسد، وزنا، ولا يجوز.



وتابع: "أي شيخ يقول الزواج العرفي جائز فهو بيخدعكم وبيعرضكم للخطر، ممكن زوج الفتاة يسافر أو يختفي أو ينكر وبذك تتعرض الفتاة للخطر، الزواج العرفي حرام شرعًا".

