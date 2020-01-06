"هنية" يصل طهران للتعزية في قاسم سليماني

06 يناير 2020 - 11:16 ص

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، على رأس وفد من الحركة إلى طهران؛ للتعزية بمقتل الإيراني قاسم سليماني.





ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ورئيس الملالي حسن روحاني.



