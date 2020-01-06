ابنة سليماني تتوعد ترامب والجنود الأمريكيين

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وكالات - الدويني فولي

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توعدت ابنة قاسم سليماني اليوم الاثنين، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجنود الأمريكيين.

وقال أثناء الجنازة، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: "ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني".

وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين.

وأضافت، أن السيد حسن نصر الله وبشار الأسد وإسماعيل هنية وزياد نخالة وأبو حسن العامري وعبد الملك الحوثي كل واحد منهم يكفي للقضاء على أمثالك إنهم سيوصلون الرسالة.

وأكدت أن أسر الجنود الأمريكيين في غرب آسيا الذين كانوا شاهدين على خزي أمريكا في ساحات القتال في سوريا والعراق وفلسطين واليمن، سيقضون أيامهم في انتظار موت أولادهم.


وسبق أن ناشدت ابنة اللواء الإيراني، قاسم سليماني، زعيم "حزب الله" في لبنان حسن نصر الله، الثأر لوالدها، واعتبرت أن كل واحد من قادة المقاومة يكفي للقضاء على أمثال رئيس أمريكا دونالد ترامب.


وفي مقطع فيديو نشرته وكالة "يونيوز" الإيرانية على حسابها في "تويتر" وقناة "المنار" اللبنانية، قالت زينب سليماني: "سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصر الله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي".


وأكدت ابنة سليماني أن قادة المقاومة في المنطقة قادرون على إسقاط مؤامرة الأعداء.

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