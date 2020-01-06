أول تعليق من "كاف" بشأن غياب "صلاح"

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كاف

صلاح

اتحاد افريقي

حفل جوائز

رد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على أنباء غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول عن حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2019، حيث برر البعض أن صلاح لن يحصل على الجائزة وستكون من نصيب السنغالي ساديو ماني.

شهيو ديكو عضو لجنة مسابقات بالاتحاد، قال ليس لدينا معلومات بعدم حضور محمد صلاح حفل الكاف، لا جديد حتى الآن بشأن هذا الأمر.

ورفض "ديكو" خلال تصريحات له، التعليق على محاولات لجنة التنظيم بحضور محمد صلاح من خلال الضغط على نجم المنتخب الوطني.


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