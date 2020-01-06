رسالة شفوية من الملك سلمان لأمير الكويت

06 يناير 2020 - 11:45 ص

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، تتعلق بالعلاقات الاخوية والطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين ،وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.





حيث استقبل أمير دولة الكويت الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان، صباح اليوم الاثنين، الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق.







