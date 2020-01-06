  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الداعية السعودي ، خالد المصلح

بالفيديو.. داعية سعودي شهير: الجن يسرق الأموال

محمد صلاح

أول تعليق من "كاف" بشأن غياب "صلاح"

الملك سلمان وأمير الكويت

رسالة شفوية من الملك سلمان لأمير الكويت

عمرو أديب

عمرو أديب: "الناس بتجيب الفلوس منين"

ابنة سليماني

ابنة سليماني تتوعد ترامب والجنود الأمريكيين

هنية

"هنية" يصل طهران للتعزية في قاسم سليماني

تدهور حالة قاسم سليماني

شاهد.. فيديو نادر لـ"سليماني": عداؤنا مع العرب ليس جديدا

خالد الجندي بالشنب

"شرفك في خطر".. الجندي يحسم الجدل بشأن الزواج العرفي

قائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري" إسماعيل قاآني

خليفة" سليماني" في الجنازة: هذا عو عزاؤنا الوحيد

طفلي السلم

بعد الحكم بحبس زوجته.. والد طفلي السلم: "تستاهل"

"فيفا" يوافق على بند 8 سنوات بلائحة "الجبلاية"

الرياضة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير
الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

البرلمان يوافق على قرار «السيسي»

#

«الجبلاية» تشكر هؤلاء على نجاح بطولة الأمم

#

"السيسي يوافق" على مشروع جديد بين مصر و أثيوبيا

#

"الفراعنة" يحافظ على مركزه بتصنيف "فيفا" الشهرى

فيفا

الجبلاية

بطولة

بند 8 سنوات

وافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمكلفة بمتابعة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة والتى يتم حاليًا إعدادها على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.

ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوءة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات.

وتدعو اللجنة الخماسية لعقد جمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي، باعتبارها من أهم الملفات التي تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رامي يوسف.. ثاني مصري يفوز بجائزة عالمية
» "مجلس الدولة" يعلن دعمه وثقته بالجيش
» «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 5.4 مليار جنيه
» رسميًا.. أصالة تعلن انفصالها عن طارق العريان
» معسكر مغلق لـ "الدراويش" استعدادا لبيراميدز
» الأهلى يغلق ملف الدورى وعينه على "بلاتينيوم"
» انهيار "نانسي" في أول ظهور لها بعد حادث سرقتها
» ممثل مصري يحصد جائزة عالمية في الكوميديا .. تعرف عليه
» " الشخير".. ينذر بالإصابة بهذه الأمراض.. احذر
» صدفة تنقذ فنانة شهيرة من ميتة بشعة
» 8 معلومات لا تعرفها عن زوج نانسي عجرم بعد ارتكابه جريمة قتل

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية