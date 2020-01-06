» «سفح الأهرامات» يستضيف مباراة أساطير الكرة

06 يناير 2020 - 12:12 م

تستضيف منطقة سفح الأهرامات، المباراة الاستعراضية لأساطير كرة القدم في العالم، في الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين، وذلك بحضور عدد من المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الأفريقية، بجانب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الأفريقية والعربية، أبرزهم: "حسن شحاته، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".

بينما يضم الفريق الثاني مجموعة من النجوم أيضًا، منهم: جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، أحمد حسام ميدو، أوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، يوم غدٍ الثلاثاء 7 يناير الجاري، بمنطقة "سهل حشيش" بمدينة الغردقة.