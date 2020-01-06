التعاون الخليجي يصدر بيانا عاجلا بشأن "اغتيال سليماني"

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متابعات- الدويني فولي

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سليماني

التعاون الخليجى

قاسم

أصدر مجلس التعاون الخليجي، بيانًا للتعليق على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بقصف أمريكي في العراق.
وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، في بيان له، إن "دول المجلس تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق"، مطالبًا الأطراف المعنية بالتهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة وشعوبها أي تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.
ودعا الزياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".

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