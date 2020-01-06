» "كاف" يعلن أسماء حكام الزمالك وزيسكو الزامبى

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الزمالك

بطولة

زيسكو

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام الجمعة المقبل باستاد السلام، للحكم الإثيوبى بأملاك تيسيما.  

ويعاون "تيسيما" كل من السودانى محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول والإثيوبي صامويل تانجو مساعد ثاني، والحكم الرابع الإثيوبي ليما نيجوسي.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فى حين يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتى زيسكو فى المركز الأخير برصيد نقطتين.


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