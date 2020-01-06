» "الإفتاء": "حطوه في البلكونة أو فوق السطح"

06 يناير 2020 - 01:30 م

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد له من أحد المتابعين بشأن حكم تربية الكلاب بالمنزل.

وقال "عبد السميع"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يجوز تربية كلب في المنزل، والأفضل وضعه في مكان خاص به مثل البلكونة أو الحديقة أو سطح المنزل، وإذا لم يوجد أيًا من هذا فيجب منعه من دخول الغرفة التي نُصلي بها".

أشار إلى أن هناك خلافا بين العلماء حول ما إذا كان الكلب طاهرًا أم نجسًا، والمالكية يرون أنه طاهر ونحن نفتي بذلك بشرط أن نتجنب اللعاب الخاص به أثناء أكله واللعب معه، بتخصيص ملابس للتعامل معه وخلعها عند الصلاة.