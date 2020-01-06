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"حكم صلاة الجالس رغم قدرته علي القيام".. الإفتاء ترد

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محمد عبد السميع

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: صلاة الشخص جلوسا رغم قدرته على القيام "باطلة"

وأضاف "عبد السميع"، أن أداء الصلاة جلوسًا رغم القدرة على القيام يجعل الصلاة باطلة، حيث إن القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا إلا عند عجزه عن القيام، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائمًا.

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان الفرد غير قادر على أداء الصلاة قيامًا فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

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