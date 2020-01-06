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"القبض على زوج نانسي عجرم" مفاجأة جديدة بحادث سرقتها

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نانسي عجرم
نانسي عجرم
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إيمان هاني

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كشف جيجي لامار مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تفاصيل جديدة، تنشر لأول مرة، عن واقعة اقتحام لص لمنزلها ومحاولة سرقتها الأمر الذي نتج عنه قتل اللص على يد زوج الفنانة وإصابتها بالقدم اليمني" .

وأكد "لامار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم " المذاع علي فضائية "أون إي"، أن اللص استغل فرصة انشغال نانسي عجرم وزوجها بوجود ضيوف، وتسلل للمنزل.

وأضاف "لامار"، أن اللص طلب من زوج نانسي عجرم الأموال والمجوهرات الموجودة بالمنزل، وبالرغم من حصوله عليها إلا أنه توجه لغرفة الفتيات من أجل خطفهن أو من أجل قتلهن .

وأوضح "لامار"، أن زوج نانسي عجرم قام بقتل اللص، معقبا: "تم القبض عليه كإجراء روتيني وحتي يتم التحقيق معه في الواقعة.

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