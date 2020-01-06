  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كأس الأمم

قرار جديد ومفاجئ لـ"كاف" بشأن كأس الأمم 2021

زواج اطفال

إمام مسجد عن تزويجه القاصرات عرفيا: "الناس كلها بتثق فيا"

جثمان

شاهد.. سخرية واسعة من طريقة نقل جثمان "سليماني"

الإفتاء

"حكم صلاة الجالس رغم قدرته علي القيام".. الإفتاء ترد

ارشيفية

أسيوط.. تقتل ابنة ضرتها بهذه الطريقة البشعة

محمد مرسي

ضيف أماني الخياط: محمد مرسى كان "عكاك"

السعودية

السعودية.. الحكم على "السفاح المقنع" بالقتل والصلب في مكان عام

مجلس التعاون الخليجي

التعاون الخليجي يصدر بيانا عاجلا بشأن "اغتيال سليماني"

حادث انقلاب

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بالجيزة

زلزال

هزة أرضية مفاجئة بمدينة الغردقة

السعال أكثر من أسبوعين.. سرطان رئة

الصفحة الأخيرة

السعال
السعال
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البحر المتوسط يبتلع ألف مهاجر في 2019

#

140 ألف طفل شُرّدوا خلال أسبوعين بريف إدلب الجنوبي

#

‎دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية

#

الأمم المتحدة: تشريد 440 ألفا جراء التصعيد شمال سوريا

السعال

سرطان رئة

الام العضلات

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن الإصابة بالسعال أمر وارد خاصة في فصل الشتاء لكن المشكلة أنه بإهماله قد يكون سببًا في الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة.

وأضاف المركز في التقرير الذي نشرته "صدى" أن السعال يصيب المصابين بنزلة البرد والسعال الديكي والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الحنجرة وأورام الرئة كسرطان الرئة.

ووجه المركز نصيحة باستشارة الطبيب عند استمرار السعال الشديد لمدة تزيد عن الأسبوعين خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمي والرجفة وخفقان القلب  وضيق التنفس وآلام العضلات والتعرق الشديد وآلام العضلات والأطراف والتعب الشديد.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. العناني يشارك الأقباط والسياح الاحتفال بعيد الميلاد
» أسماء حكام المصرى وبيراميدز بالكونفدرالية
» لحظة تسلل مسلح لمنزل نانسي عجرم وقتله على يد زوجها
» السعال أكثر من أسبوعين.. سرطان رئة
» "القبض على زوج نانسي عجرم" مفاجأة جديدة بحادث سرقتها
» لجنة أثرية لمعاينة أحجار جبانة المسلمين بدنديط
» "صلة" تعلن أسعار تذاكر الديربى السعودى
» انهيار خامنئي أثناء الصلاة على جثمان قاسم سليماني
» "الإفتاء": "حطوه في البلكونة أو فوق السطح"
» "كاف" يعلن أسماء حكام الزمالك وزيسكو الزامبى
» بـ 16 رصاصة.. نانسي عجرم أصيبت برصاص زوجها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية