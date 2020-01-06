» أسماء حكام المصرى وبيراميدز بالكونفدرالية

06 يناير 2020 - 02:28 م

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة المصري وبيراميدز المقرر إقامتها الأحد المقبل بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية إلى الحكم البوركينى جون واتارا.

ويساعد "واتارا"، سيدو تياما مساعد حكم أول، وحبيب عمر سانو مساعد حكم ثانٍ، بالإضافة إلى الحكم الرابع بوريما سانوجو.

وقرر "كاف" تعيين التنزاني أحمد موجوي مراقبا للمباراة بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.