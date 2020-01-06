» وافد يغتصب أمًا وابنتها في رأس الخيمة والأخيرة تحمل منه

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محمد فضل- متابعات

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اغتصاب

أم

ابنة

رأس الخيمة

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، بالسجن المؤبد بحق متهم وافد من الجنسية الأسيوية، أقدم على اغتصاب سيدة وابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسبب في حمل الإبنة.

وأشارت سجلات القضية إلى أن تفاصيل الواقعة تكشفت عندما بدأت ملامح الحمل تظهر على المرأة، وعند استشارة أخصائية الأمراض النسائية أكدت بالفعل أن المرأة حامل.

وأخطرت الأسرة شرطة رأس الخيمة بالجريمة وبدأت التحقيقات التي أكدت أن المشتبه به أساء جنسيا للأم وابنتها، وأثناء استجوابه من قبل الشرطة اعترف المشتبه به بأنه كان يتابع حركات الأم داخل وخارج منزلها، ثم لحق بها ذات مرة واغتصبها ثم اغتصب ابنتها في وقت لاحق عدة مرات.

واعتقد الجاني أن الضحيتين تعانيان من اضطرابات عقلية وليستا على دراية بأن ما حصل لهما هو اعتداء جنسي، ليحال المشتبه به إلى النيابة العامة في رأس الخيمة بعد اعترافه بجرائمه، حيث طالبت بتوقيع أقصىى عقوبة عليه، فيما رأت المحكمة أن المشتبه به مذنب وبالتالي عاقبته بالسجن مدى الحياة.


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