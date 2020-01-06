سر رفض «صلاح» الحضور لحفل الأفضل في إفريقيا

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المصريون

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تصل الطائرة الخاصة القادمة من إنجلترا والتي من المفترض أنها تقل ثنائي ليفربول النجم محمد صلاح وساديو ماني بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي إلى مطار الغردقة الدولى في التاسعة مساء اليوم.

وذكر مصدر رياضى أن رامى عباس مدير أعمال صلاح علم أن أزمة الرعاية القديمة التى كادت تتسبب في عقوبات دولية رادعة على اللاعب وهـنـاك شواهـد تشير إلــى تكرارها فى حفل الغردقة وهو ما أزعج صلاح ووكيل أعماله اللذين اشترطا عدم وجود رعاة مناهضين للرعاة المتعاقد معهم صلاح من أجـل حضور الاحتفالية.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الكاف تواصلوا مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، لحثه على إقناع الفرعون المصري بحضور الحفل، الذي تستضيفه بلاده.

وقالت صحيفة competition الجزائرية، إن محرز سيغيب عن التواجد في حفل الكاف نظرًا لانشغال مانشستر سيتي بمباراة في اليوم ذاته أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأضاف المصدر، أنه وصل إلى الغردقة فجر اليوم الاثنين اثنان من أمن نادي ليفربول توجها إلى فندق الإقامة من أجل إجراءات تأمين غرفة اللاعب ساديو مانى قبل وصوله.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، إنهاء جميع الاستعدادات النهائية لـ حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وشهد مطار الغردقة الدولي تعليق لافتات تحمل صور المشاركين في حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي الكاف المقام الاول مره في مصر والذى يقام بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.

وأنهت الجهة المستضيف للحفل التجهيزات النهائية للحفل من المسرح العائم الذى يقام عليه الحفل، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة بالبحر الأحمر.

وأعلنت مديرية أمن البحر الأحمر، حالة الطوارئ القصوى لتأمين حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش، وذلك بانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة بشوارع المؤدية لمنطقة سهل حشيش المقام بها الحفل.

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