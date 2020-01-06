  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ضاحي خلفان

تحمل رسالة قرآنية عن اليهود.. خلفان يوجه رسالة لقطر

صلاح

افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

أصالة والعريان وطافش

«الخيانة».. المسكوت عنه في طلاق أصالة و«العريان»

قاسم سليمانى

سبب يجبر إيران على تحليل جثة سليماني بـ" DNA "

صلاح

سر رفض «صلاح» الحضور لحفل الأفضل في إفريقيا

ابنة قاسم سليماني

الرد في قلب أمريكا.. ابنة قاسم سليماني تفجر مفاجأة

كأس الأمم

قرار جديد ومفاجئ لـ"كاف" بشأن كأس الأمم 2021

زواج اطفال

إمام مسجد عن تزويجه القاصرات عرفيا: "الناس كلها بتثق فيا"

جثمان

شاهد.. سخرية واسعة من طريقة نقل جثمان "سليماني"

الإفتاء

"حكم صلاة الجالس رغم قدرته علي القيام".. الإفتاء ترد

الرد في قلب أمريكا.. ابنة قاسم سليماني تفجر مفاجأة

عرب وعالم

ابنة قاسم سليماني
ابنة قاسم سليماني
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"هنية" يصل طهران للتعزية في قاسم سليماني

#

شاهد.. بكاء حار لخامنئي في جنازة قاسم سليماني

#

بريطانيا: سليماني كان يهدد مصالحنا ولن نأسف عن قتله

#

ابنة قاسم سليماني تخاطب حسن نصرالله

أمريكا

قاسم سليماني

اغتيال

ابنة

فجرت زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الإيراني ?قاسم سليماني، مفاجأة صادمة، مؤكدة أن الرد على اغتيال والدها سيكون في أمريكا وإسرائيل.

وأشارت زينب سليماني- حسب وكالة رويترز- إلى أن أيام سوداء في انتظار الولايات المتحدة وذلك خلال مراسم تشييع سليماني.

وقالت:" "أيها الرئيس الأمريكي المجنون دونالد ترامب، لا تظن أن بموت أبي سينتهي كل شيء" ، مضيفة أن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تنتظرهما "أيام سوداء".

وشيع عشرات الألاف صباح الإثنين 6 يناير، جثمان قاسم سليماني الذي قُتل الجمعة 3 يناير في ضربة أمريكية في بغداد.

ورفع المشيعون صور قاسم سليماني وعلم الجمهورية الإسلامية مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «كاف» يضغط على «صلاح» لإقناعه بالحضور إلى الغردقة
» تحت سفح الأهرامات.. أحمد أحمد يهزم إنفانتينو 3/4
» وافد يغتصب أمًا وابنتها في رأس الخيمة والأخيرة تحمل منه
» بالصور.. العناني يشارك الأقباط والسياح الاحتفال بعيد الميلاد
» أسماء حكام المصرى وبيراميدز بالكونفدرالية
» لحظة تسلل مسلح لمنزل نانسي عجرم وقتله على يد زوجها
» السعال أكثر من أسبوعين.. سرطان رئة
» "القبض على زوج نانسي عجرم" مفاجأة جديدة بحادث سرقتها
» لجنة أثرية لمعاينة أحجار جبانة المسلمين بدنديط
» "صلة" تعلن أسعار تذاكر الديربى السعودى
» انهيار خامنئي أثناء الصلاة على جثمان قاسم سليماني

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:42 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية