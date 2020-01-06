سبب يجبر إيران على تحليل جثة سليماني بـ" DNA "

06 يناير 2020 - 04:53 م

أجرت السلطات الإيرانية، تحليل الحمض النووي DNA على جثامين قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثورى، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

جء هذا بحسب بيان لهيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، حيث ذكرت اكتمال تحاليل فحص الحمض النووي، الخاصة بالقتيلين ومن كان يرافقهما .

وقالت هيئة الحشد العراقية، إن "تشابك الأشلاء بين جثمان المهندس مع شهيد آخر من الحشد مع جثمان سليماني، ومرافقيه استدعى إجراء الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية طهران بعدما تحولت إلى أشلاء من شدة تفجر الصاروخ الأمريكي ليل الجمعة".

وتابعت الهيئة في بيانها أن "جثمان المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام ب‍النجف الأشرف بناء على وصيته بعد إجراء فحص (DNA )".