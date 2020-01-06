» تحت سفح الأهرامات.. أحمد أحمد يهزم إنفانتينو 3/4

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فاز فريق أساطير أفريقيا بقيادة أحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقى «كاف» على أساطير العالم بقيادة إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة الاستعراضية التى أقيمت بسفح الأهرامات، على هامش حفل جوائز الكاف للأفضل فى أفريقيا.

وضم الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الأفريقية والعربية أبرزهم:  دروجبا، سامى الجابر، مصطفى حاجى، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدى بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر" .

بينما ضم الفريق الثانى مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية وأيضا بعض نجوم كرة القدم الأفريقية ويضم كلا من: "جوليو سيزار، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمى ناتيب، الأخضر بلومى، ومعهم جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وحرص عدد من نجوم الكرة العالمية، وعلى رأسهم الفرنسى دجور كاييف، على حضور ندوة نقاشية لأساطير كرة القدم صباح اليوم فى جامعة القاهرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وسط حضور طلابى كبير، ونظم الاتحاد الدولى "فيفا" والاتحاد الأفريقى ووزارة الشباب والرياضية اللقاء الطلابى مع أساطير كرة القدم على المسرح الكبير بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن ينطلق فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالى ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى انتهاء استعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء فى أفضل صورة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، وأبرزها الانتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالى الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.

وتواجدت أيضًا سيارات المطافئ والإسعاف فى سفح أهرامات الجيزة قبل انطلاق مباراة أساطير العالم و التى تجمع نجوم كرة القدم حول العالم على هامش حفل جوائز الافضل فى أفريقيا.


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