«الخيانة».. المسكوت عنه في طلاق أصالة و«العريان»

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محمد فضل

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طلاق

انفصال

أصالة

طارق العريان

نسرين طافش

ربما لم يتفاجأ معظم جمهور الفنانة السورية أصالة نصرى بإعلان انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، خاصة أن الانفصال كان له مقدمات قبلها بأسابيع.

تقارير صحفية وإعلامية أشارت سابقًا عن وجود خلافات بين أصالة وزوجها قد تدفعهما للطلاق بعد أن اكتشفت أنه على علاقة بالفنانة السورية نسرين طافش.

وعلى الرغم من الرواية الرسمية التي لم تحمل سوى النفي كالعادة، حيث أكدت نسرين طافش في تصريحات لها أنه لا توجد أية علاقة تجمعها بطارق العريان، رافضة أن يتم ربطها بأية خلافات تجمعه بزوجته، إلا أن "العريان" رفض الحديث عن حياته الخاصة ولم يتحدث بالنفي أو الإثبات.

كما أن أصالة لم تعلق على أية أمور بل خرجت في رسالة تحذير للجميع تؤكد فيها أنه حينما يكون هناك قرار رسمي ستعلنه، وحتى ذلك الحين على الجميع الابتعاد عن زواجها وعائلتها.

وجاء حفل أصالة في الرياض ليؤكد الشكوك، حينما لم تتمالك المطربة السورية دموعها وهي تغني أغنيتها الشهيرة "ذاك الغبي"، بعدما ذكرت جملة غنائية تقول "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه".

ثم كانت العلامة الأخيرة تتمثل في استعانة أصالة بمخرج آخر من أجل أحدث كليباتها الغنائية، لتخرج بعدها بأيام قليلة وتعلن انفصالها النهائي عن والد ابنيها التوأم آدم وعلي.

إعلان أصالة الانفصال رسميًا عزز ما قيل عن إن سبب الطلاق هو خيانة زوجها لها، لكنها ابتعدت في بيانها عن التطرق لأي تفاصيل جارحة من أجل أبنائها.


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