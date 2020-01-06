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«كاف» يضغط على «صلاح» لإقناعه بالحضور إلى الغردقة

الرياضة

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب
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أمير سعد

المصريون

حفل

كاف

صلاح

أفضل لاعب

يكثف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اتصالاته بالنجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني من أجل حضوره لحفل جوائز أفضل لاعب إفريقي 2019، المقرر إقامتها غدًا «الثلاثاء» بالغردقة.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، بالإضافة إلى زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية محاولات قوية من قبل الكاف بجانب الشركة المنظمة للحفل للتواصل مع محمد صلاح وإقناعه بحضور حفل أفضل لاعب إفريقي فى ظل حرص الكاف على تواجد أكبر عدد نجومه العالميين وعلى رأسهم صلاح.

وكانت أنباء قوية ترددت فى الساعات القليلة الماضية عن عدم حضور محمد صلاح لحفل أفضل لاعب إفريقي.

وخرجت العديد من التسريبات الإعلامية والتى كشفت الفائز بجائز أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، مثل وكالة "فرانس 24" والتى أكدت حصول ساديو مانى على جائزة أفضل لاعب إفريقي، وذكرت شبكة دي زد فوتبول الجزائرية أن ماني تفوق على جميع منافسيه وأنه أتى في المركز الأول لما قدمه مع نادي ليفربول طيلة هذا العام، حيث توج معه بدوري أبطال أوروبا ، وقاد منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وأكد الكاف عبر موقعه الرسمي أنه تم التواصل إلى القوائم النهائية لأفضل لاعب ومدرب ومنتخب وأفضل لاعب داخل القارة بعد تصويت من لجنة الكاف الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام.

وأوضح الكاف أن التصويت لاختيار الأفضل بعد اختيار القوائم النهائية سيكون عبر تصويت المدربين وقادة المنتخبات الوطنية الأولى من الاتحادات الأعضاء فى الكاف.

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