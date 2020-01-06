هجرها في الفراش.. زوجة سعودية تنتقم من زوجها بأبشع الطرق

06 يناير 2020 - 05:47 م

خططت زوجة سعودية إلى الانتقام من زوجها بأبشع الطرق أثناء نومه، بعد أن وقعت مشاداة بينهما، دفعته لهجرها في الفراش، حيث قامت بسكب مادة حارقة عليه وهو نائم.

وتشير التفاصيل التي نشرتها صحف محلية، إلى أن مواطنا بمحافظة صبيا اتهم زوجته الثانية بمحاولة قتله، عندما سكبت سائل الأسيد الحارق على جسده وهو نائم، بعدما نشب خلاف بينهما، قرر على إثره ترك غرفة نومهما، ليقضي ليلته في صالة المنزل.

وقال الزوج، الذي نقل للعناية المركزة في مستشفى الملك فهد بمنطقة جازان، إنه فوجئ بزوجته تقوم برش سائل حارق على جسده ووجهه، قبل أن تغلق الباب وتمنعه من مغادرة الشقة، وهي تردد كلمات بأنها ستقتله، وفقا لصحيفة ”سبق“ المحلية.

وعثر الزوج على مفاتيح المنزل، فخرج مستنجدا بالجيران عندما كان لا يستطيع الرؤية، وجسده يحترق.

وحول سبب قيام الزوجة، التي أطلق سراحها بكفالة، بفعلها، تابع الزوج: "كنا على خلاف بسبب بعض الأمور، وقد أبلغتها بأني سأنام في صالة المنزل، وصباحا سأعيدها لمنزل أسرتها، ولكن خلال نومي فوجئت بما فعلته بي، وقد تدهورت حالتي الصحية خلال هذا الأسبوع، ولا أستطيع الحركة".

بدورها، باشرت النيابة العامة والجهات المعنية بمحافظة صبيا، التحقيق في القضية.