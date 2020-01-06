» «ماني» أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة 1000%

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السنغال

مانى

الحاج ضيوف

يرى الحاج ضيوف أسطورة كرة القدم السنغالية، أن مواطنه ساديو ماني هو أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 متفوقًا على محمد صلاح ورياض محرز.

ويُقام الحفل يوم، الثلاثاء المقبل 7 يناير، في مدينة الغردقة بحضور العديد من اللاعبين الآفارقة المعروفين لعشاق الساحرة المستديرة بتنظيم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف.

وتحدث ضيوف عن الأمر في تصريحات لـ "وكالة الأنباء السنغالية" وقال: "أنا مقتنع 1000% من تتويج ساديو بالجائزة".

وتابع: "لقد قدم ماني موسمًا رائعًا مع ليفربول وهذا ما سيقوده للفوز بأفضل لاعب إفريقي".

وأضاف: "فخور بما حققه، وإذا كان الأمر متروكًا لي فسوف أعطي اللقب لماني".

وعن احتلال ماني المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية لعام 2019: "هذا أقل شيء تستحقه بلدنا من أي شخص، على الجميع أن يرفع اسمها في أي مكان يتواجد به".

الجدير بالذكر أن الحاج ضيوف سبق وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين في عامي 2001 و2002.

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