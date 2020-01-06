ارتفاع جنوني في أسعار النفط بعد مقتل "سليماني"

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النفط

سعر النفط

رتفاع الاسعار

سعر النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بشكل كبير، على خلفية التوترات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وسجلت العقود الآجلة للمؤشر العالمي خام برنت ارتفاعًا بنسبة 2.4% لتبلغ 70.24 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.1% ليبلغ سعر البرميل الواحد 64.36 دولاراً.

ويوم الجمعة ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، في غارة أمريكية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


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