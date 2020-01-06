ارتفاع جنوني في أسعار النفط بعد مقتل "سليماني"

06 يناير 2020 - 06:02 م

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بشكل كبير، على خلفية التوترات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وسجلت العقود الآجلة للمؤشر العالمي خام برنت ارتفاعًا بنسبة 2.4% لتبلغ 70.24 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.1% ليبلغ سعر البرميل الواحد 64.36 دولاراً.

ويوم الجمعة ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، في غارة أمريكية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.