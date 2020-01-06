» «المؤسسات الإسلامية» تهنئ الكنيسة المصرية في البرازيل

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قدم وفد من اتحاد المؤسسات الإسلامية وممثلي وزارة الأوقاف في البرازيل، التهنئة لراعي الكنيسة المصرية في البرازيل وتوابعها  ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الاتحاد ان وفدا برئاسة  بسيم الزغبي المدير التنفيذي للاتحاد والشيخ أبو بكر  ابراهيم  رئيس بعثة وزارة الاوقاف في البرازيل  زار الأنبا أغاثون راعي الكنيسة المصرية في البرازيل وتوابعها اليوم بمدينة ساوباولو لتقديم التهنئة في لقاء ود ومحبة .

وقال بسيم الزغبي،ان تقديم التهنئة لراعي الكنيسة المصرية في البرازيل يأتي في إطار حرص الاتحاد علي تأكيد عمق العلاقات التي تربط الاتحاد بالمؤسسات المصرية، في مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف التي تعد قبلة العلم والفكر للمسلمين في العالم، والتي يستقي منها الاتحاد رؤيته ومنهجه ووزارة الأوقاف المصرية .

وأوضح  الزغبى  أن البرازيل تعد أكبر دول أمريكا اللاتينية مساحة، حيث تبلغ 8.5 مليون كم2، وأكثرها سكانًا (200 مليون نسمة)، يدين نسبة كبيرة منهم بالديانة المسيحية،وتربط المسلمين بإخوانهم المسيحيين علاقات محبة وأخوة.

وأضاف أن البرازيل تعد نموذجًا حقيقيًا للتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الأديان المختلفة، وتكفل الحكومة حرية الأديان وممارستها والدعوة إليها ونشرها .

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